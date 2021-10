Programmation du CDN : quand l'art se fait sociétal

Théâtre



- Théorie du complot de Frédéric Sonntag (les enjeux politique des mythes). Du 3 au 6 février à 20 h. Théâtre des deux rives à Rouen. Tarifs 9 à 14 €.

- Le rêve de l’Alembert d’Alain Bézu et Hervé Boudin (d’après Diderot). Du 10 au 13 mars à 20 h et le 14 mars à 18 h. Théâtre des deux rives à Rouen. Tarif 5 €.

-Loveless d’Anne Buffet, Yann Dacosta et Cie du Chat foin (Le combat des prostitués face aux crimes lyonnais de 1974). Du 24 au 28 mars. Théâtre des deux rives à Rouen. Tarif 5 €.

- Avant que j’oublie, Vanessa Van Durme et Richard Burnel (face à face d’une mère et sa fille sur fond d’Alzheimer) du 21 au 23 avril à 20h. Théâtre des deux rives à Rouen. Tarifs 9 à 14 €.

- Henri VI par Thomas Jolly et la Piccola Familia (d’après Shakespeare dans son intégrité : soit 18 h de spectacle). Samedi 20 juin à 10 h. Théâtre des Arts à Rouen. Tarifs 25 à 40 €.



Danse



-My Brazza de Ronan Chéneau (histoire de Florent Mahoukou la danse comme rédemption). Du 9 au 27 mars, spectacle destiné à être joué en classe pour les élèves. Dès 14 ans. Renseignements 02 35 89 63 41.

-Nous/ali d’Hedi Thabet (ballet acrobatique sur musique tunisienne). Le 19 et 20 mars à 20h. Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly. Tarifs 9 à 14 €.

-Au-delà, DeLaVallet Bidiefono et Cie Baninga ( la mort rôde à Brazzaville). 31 mars et 1er avril à 20 h. Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly. Tarifs 13 à 18 €.



Chanson

-Sons songes sonnets Pablo Alcoq et la Cie âme en do (sonnets de Shakespeare en chanson). Jeudi 26 mars à 21 h 30. Théâtre des deux rives à Rouen. Tarif 5 €.

Pratique. www.cdn-hautenormandie.fr