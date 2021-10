Paris (AFP). Les dashcams, caméras embarquées dans les voitures, une tendance qui se développe

Comme le crash d'avion à Taïwan, elles saisissent parfois des événements exceptionnels: les caméras embarquées dans les voitures ("dashcams"), très répandues dans certains pays comme la Russie, se développent au nom de la sécurité routière, selon experts et professionnels. Le spectaculaire accident d'un avion de ligne de la compagnie TransAsia mercredi, qui a fait 31 morts et 12 disparus, a été filmé par la caméra installée sur le tableau de bord ("dashboard camera") d'une voiture. Les images montrent l'ATR en perdition qui heurte un taxi de son aile avant de plonger dans une rivière. Ce n'est pas la première fois qu'un événement rarissime est saisi par une caméra de tableau de bord. En février 2013, de tels équipements avaient enregistré l'explosion d'une météorite de 18 mètres de diamètre au-dessus de Tcheliabinsk, en Russie, qui avait fait plus de 1.000 blessés et provoqué d'importants dégâts. Plus récemment, en 2014, c'est l'explosion d'un missile sur une route près de Donetsk (Ukraine) qui avait été ainsi immortalisée. Mises en ligne sur les sites YouTube, Dailymotion ou LiveLeak, ces vidéos deviennent souvent "virales" via les réseaux sociaux. Les utilisateurs de Twitter et Facebook partagent aussi des vidéos tournées depuis l'intérieur de voitures de sport, enregistrant leurs conducteurs en excès de vitesse (et leurs accidents). Ce goût pour les sensations fortes est illustré par la popularité des caméras tout-terrain "GoPro" qui se fixent sur les casques de motards, de pratiquants du VTT ou de skieurs acrobatiques. Un très grand nombre de vidéos d'accidents proviennent de Russie ou des pays de l'ex-URSS. Le recours à ces caméras s'y est répandu dans le cadre de la lutte contre les escroqueries, illustrée par des images de piétons pris en flagrant délit en train de se jeter contre les capots de véhicules à l'arrêt. Fournir des preuves en cas d'accident est aussi la raison pour laquelle les caméras vidéo de voiture sont très fréquentes à Taïwan. Certaines automobiles en vente dans l'île en sont même équipées d'origine. - "La caméra dit la vérité" - Ces appareils sont également populaires à Hong Kong et surtout à Singapour, où la plus grande compagnie de taxis les a installés sur ses 16.600 véhicules pour établir les torts en cas d'accident, mais aussi inciter les chauffeurs à la prudence. Le plus gros assureur du pays, "NTUC income", a en outre encouragé ses clients à s'équiper en leur offrant une ristourne sur les tarifs de leurs polices. Cette tendance apparaît d'ailleurs en France, où le spécialiste des avertisseurs routiers (trafic, radars) Coyote propose depuis fin 2014 un modèle intégrant une telle caméra, à 200 euros hors abonnement. Celle-ci tourne en permanence, enregistrant par roulement dix minutes d'images. Il est possible de les sauvegarder manuellement, et l'opération est automatique en cas de choc violent. Coyote a développé des partenariats avec les assureurs Allianz et Amaguiz, a expliqué un porte-parole de la société à l'AFP. "Quand on a un accident, on peut joindre la vidéo au constat pour servir de preuve dans le dossier". Pour ce porte-parole, "on est sur une tendance structurelle, qui fait qu'aujourd'hui les gens vont de plus en plus s'équiper de caméras dans la voiture, d'abord parce que ça vous sert en cas d'accident, mais aussi en cas de délit de fuite". Le cas de l'avion de Taïwan entre dans la catégorie des "utilisations annexes et imprévues", remarque-t-il. Au printemps 2014, le magazine UFC-Que Choisir avait évoqué des ventes annuelles de 370.000 "dashcams" en France contre 28.000 trois ans plus tôt. Pierre Chasseray, délégué général de l'association "40 millions d'automobilistes", milite pour la généralisation de ces boîtiers. "On tendra à ce type de dispositif" à l'avenir, estime-t-il. "C'est extrêmement positif en terme de sécurité routière, c'est bon en termes de responsabilisation" des conducteurs. Souvent, "il très difficile d'établir un constat. La caméra dit la vérité, elle montre ce qui s'est passé", dit-il, qualifiant l'adoption de tels dispositifs de "véritable enjeu de sécurité routière".

