Tokyo (AFP). Au Tokyo Motor Show, la voiture autonome en vedette

Le 44e salon de l'automobile de Tokyo s'est ouvert mercredi pour près de deux semaines, faisant la part belle à la conduite autonome, tandis que Toyota et Honda exhibaient leurs voitures à pile à combustible fonctionnant à l'hydrogène. Le PDG de Nissan, Carlos Ghosn, a lancé les festivités en dévoilant un concept de véhicule dit "Nissan Intelligent Driving" (IDS), qui "améliore la capacité du conducteur à voir, penser et réagir". "Il permet de compenser les erreurs humaines, responsables de plus de 90% des accidents de voiture. Le temps passé derrière le volant est plus sûr, plus efficace et plus amusant", a déclaré M. Ghosn à l'occasion de la présentation du stand. L'habitacle se transforme selon le mode choisi par l'automobiliste. S'il décide de s'en remettre à la machine, le volant disparaît pour céder la place à un large écran, et les quatre sièges se tournent légèrement vers l'intérieur pour faciliter la conversation entre les passagers, le tout dans une lumière tamisée. "Les voitures autonomes représentent un enjeu très important", a souligné auprès de l'AFP le dirigeant de Nissan qui veut prendre la tête de cette "course" où se bousculent les constructeurs. Dès 2016, la firme de Yokohama (banlieue de Tokyo), qui teste actuellement un prototype de véhicule autonome, veut permettre aux automobilistes de lâcher le volant en cas de bouchons sur autoroute. En 2018, la voiture sera capable d'évoluer seule sur ces mêmes axes de circulation, et en 2020 de gérer des situations plus complexes en ville. Ses deux concurrents, Toyota et Honda, ont aussi détaillé ces dernières semaines leurs ambitions dans ce domaine, sous l'impulsion du gouvernement japonais qui veut profiter des jeux Olympiques de Tokyo en 2020 pour faire la démonstration du savoir-faire nippon. En ce premier jour du Tokyo Motor Show, le sujet était sur toutes les lèvres, l'Allemand Mercedes-Benz présentant lui aussi sa propre technologie, capable comme chez Nissan de communiquer avec les piétons en leur signalant quand traverser une route. "Parvenir à zéro accident et renforcer le plaisir de la conduite, c'est notre objectif ultime", a souligné le PDG de Honda, Takahiro Hachigo. - Les excuses de Volkswagen - Le troisième constructeur japonais a par ailleurs levé le voile sur sa voiture à pile à combustible fonctionnant à l'hydrogène, qui ne rejette que de la vapeur d'eau quand elle roule. Près d'un an après la sortie de la Mirai de Toyota, ce véhicule nommé "Clarity Fuel Cell" se veut plus spacieux (cinq places) et doté d'une plus grande autonomie (plus de 700 km). "Nous débuterons la commercialisation en mars 2016 au Japon, puis il prendra la route aux Etats-Unis et en Europe", a précisé M. Hachigo. L'hydrogène fait aussi son apparition chez Lexus, la marque de luxe de Toyota, dans un modèle dit "LF-FC", sans date de lancement à ce jour. La matinée d'ouverture a également été marquée par les excuses dans la tradition nippone du responsable de Volkswagen au Japon, après le retentissant scandale des moteurs diesel truqués. "Nous ferons tout pour regagner la confiance de nos clients", a assuré Sven Stein qui a fait état d'une moindre affluence dans les concessions depuis, et d'un recul de plus de 10% des ventes dans l'archipel en octobre comparé au même mois de 2014. Pour autant, le groupe n'a pas abandonné l'idée d'introduire au Japon des véhicules diesel, absents pour l'heure, mais le lancement sera probablement reporté au "second semestre 2016". Ouvert dès mercredi à la presse et à partir de vendredi au grand public, jusqu'au 8 novembre, le Tokyo Motor Show accueille au total 160 exposants (y compris des fournisseurs) de 11 pays, un nombre légèrement inférieur à la précédente édition, signe de la perte de vitesse de cet événement biennal, boudé depuis la crise financière internationale de 2008-2009 par les américains General Motors (GM) et Ford. Les organisateurs, qui espèrent attirer plus de visiteurs qu'en 2013 (902.800 personnes), se félicitent cependant du retour des marques de l'italo-américain Fiat Chrysler et de la venue pour la première fois de DS, marque de luxe du groupe français PSA Peugeot Citroën, lui aussi présent aux côtés de son compatriote Renault.

