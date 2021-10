Polémique électorale à l'UMP : Françoise Guégot contre le "ni-ni"

Depuis quelques jours, l'élection législative partielle dans le Doubs, où le second tour voit s'opposer un candidat socialiste et un candidat du Front National, créé la polémique à l'UMP, partagée entre le "ni Parti Socialiste, ni Front National" et ceux qui prônent la "liberté de vote". Françoise Guégot, député seinomarine et membre du bureau politique, tente de clarifier la situation.