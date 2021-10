Les 10 hits Open Club du mois février

Voici le top 10 des hits Open Club de février 2015 :

1- Will Sparks Ft. Wiley & Elen Levon - Ah Yeah So What

2- Galantis - Runaway (U & I)

3- Calvin Harris - Open Wide ft. Big Sean

4- David Guetta - What I Did For Love ft Emeli Sandé

5- Robin Schulz - Sun Goes Down feat. Jasmine Thompson

6- AronChupa - I'm an Albatraoz

7- Lost Frequencies - Are You With Me

8- Ariana Grande - Love Me Harder

9- Lylloo - Loco

10- Axwell / Ingrosso - Something New