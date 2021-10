Université : ces étudiants qui conquièrent le monde

Pourtant, les occasions sont nombreuses entre les stages et les séjours Erasmus, qui bénéficient de multiples aides.



De vrais ambassadeurs



Benjamin Legrand, assistant de communication de l’Université, initie il y a un an l’idée d’un projet : une page Facebook «Les étudiants rouennais parcourent le monde» présentée aux étudiants lors de l’annonce des lauréats Eramus en 2014. «Ils ont tout de suite apprécié l’idée».

Le principe est simple : ces étudiants deviennent ambassadeurs et partagent une photo où ils portent le sweat de l’Université dans le pays où ils étudient. Cette page «valorise les étudiants en mobilité», elle apparaît également comme une vitrine pour inciter les étudiants à partir. En effet, aujourd’hui, seulement 300 dossiers sont déposés chaque année et 250 étudiants sont en mobilité. Trop peu pour Benjamin Legrand qui regrette qu’il n’y ait pas plus de candidats.

L’Université permet aux étudiants de voyager et d’enrichir leur expérience. L’objectif pour la faculté est d’atteindre «20 % d’étudiants en mobilité d’ici 2020, contre 11,12 % aujourd’hui», conclut Benjamin Legrand qui compte sur ces ambassadeurs.