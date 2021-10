Francfort (AFP). La BCE prive les banques grecques d'une de leurs sources de financement

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé dans un communiqué mercredi qu'elle avait décidé de priver les banques grecques d'une de leurs sources de financement, ce qui risque de précipiter l'asphyxie financière de l'Etat grec. Cette suspension décidée mercredi par le conseil des gouverneurs "est conforme aux règles de l'eurosystème ()" selon un communiqué de l'institution, publié quelques heures après que le nouveau ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, avait évoqué des "discussions fructueuses" avec le président de la BCE Mario Draghi. La BCE a suspendu mercredi soir le régime de faveur dont bénéficiaient jusqu'alors les banques grecque "étant donné qu'il n'est pas possible à l'heure actuelle d'anticiper une issue positive" du programme d'aide international dont bénéficie Athènes, poursuit le communiqué de l'institution monétaire. La décision de la BCE intervient alors que M. Varoufakis et le nouveau Premier ministre grec, Alexis Tsipras, faisaient une tournée européenne pour tenter de renégocier la dette grecque, conformément au programme de la gauche radicale qui a gagné les élections législatives du 25 janvier. La décision de la BCE a eu pour conséquence une baisse de l'euro face au dollar mercredi. Vers 21H30 GMT (22H30 à Paris), la monnaie unique européenne valait 1,1341 dollar, contre 1,1479 dollar mardi à la même heure et 1,1423 dollar avant le communiqué de la BCE,

