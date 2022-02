La liaison du jour est de 440km dont 324km de spécial pour les autos et camions, 300km pour les motos et quads. Le départ a été donné à Cordoba pour une arrivée prévue en fin de journée à San Miguel de Tucuman.

Analyse de l'étape du jour et de l'altitude du parcours avec Charles et son invité dans les coulisses du Dakar à retrouver tous les jours sur Tendance Ouest à 8H50 et 18H25.