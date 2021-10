Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale

Les thématiques retenues au plan national sont : l’achèvement de la libération du territoire national, la libération du camp d’Auschwitz et la découverte de la réalité de la Shoah, le retour des déportés des camps de concentration, le retour des prisonniers de guerre et des requis du STO, la victoire sur le nazisme, le 8 mai 1945, et la victoire dans le Pacifique le 2 septembre 1945.

L’homologation est un gage de reconnaissance par l’État de la qualité et du sérieux des actions proposées. Comme en 2014, les projets homologués pourront obtenir le logo officiel et seront présentés sur le site internet national : www.le70e.fr .

Les demandes d’homologation doivent être adressées dans les meilleurs délais au service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui fera suivre pour examen et décision au comité départemental d’homologation placé sous l’autorité du sous-préfet d’Argentan, mandaté par la préfète de l'Orne pour la représenter.

Office national des anciens combattants et victimes de guerre, Service départemental de l’Orne, 45 rue de la demi-lune, B.P. 120, 61004 ALENÇON Cedex

Tél :Tél : 02 33 81 44 30 Courriel : sd61@onacvg.fr