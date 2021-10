Avant Toulouse, Malherbe n'a plus à rougir

Pour une fois, il y a consensus autour des Caennais. Spectateurs, spécialistes, membres du staff et joueurs eux-mêmes étaient tous du même avis après la victoire contre Saint-Etienne (1-0), samedi 1er février pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 : Malherbe a livré son match le plus abouti depuis le début de la saison. La débauche d'énergie a enthousiasmé un stade quasi plein et la cohésion affichée a de quoi faire taire les critiques qui se sont abattues sur les hommes de Patrice Garande depuis le début de l'automne.



Avec une triplette très complémentaire et en pleine forme au milieu de terrain - Seube, Féret, Kanté - le Stade Malherbe est devenu en l'espace de trois matchs une formation difficile à manœuvrer. "Nous avons certes eu trois occasions franches contre une aux Caennais pour ouvrir le score, mais ils ont effectué une solide seconde mi-temps et méritent donc leur victoire", assurait Christophe Galtier, l'entraîneur des Verts. Avec trois succès de rang, Caen est sorti de la zone rouge alors que se présente une belle occasion de conforter sa position avec la réception de Toulouse. "On a trop galéré fin 2014 pour se relâcher maintenant", annonce l'attaquant Lenny Nangis. "Mais tout reste à faire."

