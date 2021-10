La droite unit ses forces sur le canton de Caen 1

Ainsi, la conseillère générale sortante et première adjointe à la ville de Caen, Sonia de la Provôté (UDI) et Ludwig Willaume (UMP) feront candidature commune lors de cette élection pour laquelle constituer un binôme avec un candidat de sexe opposé est obligatoire. Jean-Marie Leconte, ancien adjoint à Bretteville-sur-Odon, et Sophie Simonnet, maire adjointe à Caen font office de suppléants.

Le canton 1 regoupe essentitellement le quartier de Venoix à Caen, mais également les communes de Bretteville-sur-Odon, Mouen, Trouville-sur-Odon et Verson.

Les élections départementales se dérouleront les 22 et 29 mars prochains.