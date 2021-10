Dans la « vraie » vie, Pierre-Antoine se prénomme Jean-Charles. Il a 20 ans, il est l'ambassadeur du don de moelle et il sera ce samedi 7 février à 14h à Alençon.

Lorsqu'il était ado, la sœur de Jean-Charles est tombée malade. Il lui a fait un don de moelle. Cela a sauvé temporairement Anne-Sophie, mais un lymphome l'a emporté un peu plus tard. Elle avait 16 ans.

Le genre d’événement qui ne peut que vous impliquer dans la promotion de cette cause : faire qu'un maximum d'entre nous deviennent veilleurs de vie, autrement dit donneurs volontaires de moelle. On en dénombre 240.000 actuellement, mais la probabilité de tomber sur un bon donneur n'est que de 1 sur 1 million. Plus il y aura de donneurs, plus cette probabilité augmentera.

C'est le message inlassablement répété par Jean-Charles, qui explique à chaque fois que ça ne fait pas mal, que ça n'a rien a voir avec la moelle épinière, qu'il suffit d'une prise de sang pour être inscrit sur le fichier des donneurs et que le don de moelle peut désormais être pratiqué par un prélèvement sanguin :

Don de moelle, Pierre-Antoine Dubernet-Carton à Alençon Impossible de lire le son.

Pour en savoir davantage sur le don de moelle :

Jean-Charles Deval sera présent à Alençon ce samedi 7 février à 14h, le rendez-vous est fixé à la boulangerie de la Halle au Blé, dont les patrons sont des proches de Jean-Charles.