Saint-Lô Commerces fête la Saint-Valentin

Du 7 au 14 février, rendez-vous chez vos commerçants participants (adhérents à l'association Saint-Lô Commerces) et participez à la tombola. Remplissez le bulletin offert par votre commerçant (sans obligation d'achat) et déposez-le dans l’urne prévue à cet effet. A gagner un an de soins en duo, un week-end en Audi TT ou un repas pour deux dans les restaurants adhérents à Saint-Lo Commerces.

Dans le même temps, les commerçants de Saint-Lô vous invitent à faire une balade en calèche. Rendez-vous de 15h à 18h au 2 rue Havin, devant Le Lézart Vert, pour un tour de la ville en amoureux. Animation gratuite.

