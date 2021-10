Départementales 2015 dans la Manche, Canton d'Avranches, des relents de municipales ? (2/27)

Pour l'heure, on ne se presse pas pour être conseiller départemental du canton d'Avranches regroupant l'actuel canton d'Avranches et l'actuel canton de Sartilly. Avec plus de 21 000 habitants, ce sera l'un des cantons les plus peuplés du département. Comme pour Agon-Coutainville, la géographie de ce canton laisse perplexe. Au 5 février, seuls deux binômes ont annoncé leurs candidatures.