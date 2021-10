L'année 2014 a été marquée par de tristes chiffres au plan national concernant la sécurité routière, avec la première hausse de la mortalité depuis 12 ans.

De l'abaissement du taux d'alcoolémie pour les conducteurs novices à l'interdiction des oreillettes de téléphones, de la modernisation des radars à la modernisation de l'enseignement à la conduite, le gouvernement avait aussitôt annoncé une panoplie de mesures.

Même si le nombre de tués y est en baisse, l'Orne n'échappe pas à cette dérive accidentogène sur ses routes, avec 150 accidents corporels qui ont été recensés dans le département l'an dernier, contre seulement 129 en 2013.

201 blessés, contre 152 l'année d'avant

En cause : l'erreur de maîtrise du véhicule, mais aussi l'alcool, et la consommation de stupéfiants au volant qui dans l'Orne a bondi : de 3% des causes d'accident en 2013 … à 7% en 2014.

A noter enfin : 45 véhicules surpris en 4 ans à contresens sur l'autoroute A88 entre Caen et Sées : là de nouveaux panneaux vont être installés sur les bretelles d'accès.

Isabelle David, préfet de l'Orne :

Les mauvais chiffre ornais de l'accidentologie 2014 Impossible de lire le son.

Le détail :

Accidents corporels : 153 contre 129 en 2013 (+ 18,6%) – taux national : + 1,7 %

Tués : 21 contre 26 en 2013 (- 19,2%) – taux national : + 3,7 %

Piétons : 4, comme en 2013 – taux national (+ 8%)

cyclistes : 1 contre 0 en 2013 (2 sur 5 ans) – taux national : + 8 %

Motocyclistes/cyclomotoristes : 3 contre 4 en 2013 – taux national : + 6 %

Blessés : 201 contre 152 en 2013 (+ 32,2 %) – taux national : + 2,5 %

En nombre d’accidents, 2014 est l’année la plus mauvaise, après 2011, sur les 5 dernières années, sachant qu’un effort de remontée d’information a été fait cette année, ce qui pourrait expliquer pour partie la forte hausse enregistrée (+ 18,6%).

Sur les 5 dernières années, le nombre d’accidents mortels est stable (entre 21 et 22 accidents, hormis pour 2012 avec 25 accidents mortels).

La diminution du nombre de tués par rapport à 2013 « profite » à la tranche des plus de 65 ans : 4 tués contre 8 en 2013. Les 8 personnes qui avaient perdu la vie en 2013 dans cette tranche d’âge avaient plus de 75 ans.

La situation est sensiblement identique à celle de 2013 pour les deux premières tranches :

- de 0 à 24 ans : 8 tués (cette tranche représente 7 % de la population), contre 9 en 2013

- de 25 à 64 ans : 9 tués (identique à 2013)

Les 18/24 ans, qui représentent 7 %, de la population ont provoqué 25 % des accidents mortels.

Dans 27,5 % des accidents corporels, il y a un seul véhicule en cause (25 % en 2013).

Causes principales des accidents :

Défaut de maîtrise : 60 % (53 % en 2013)

Refus de priorité 33 % (40 % en 2013)

Alcool : 14 % (15,5 % en 2013)

A signaler que la cause « stupéfiants » progresse fortement : 7 % (3 % en 2013)

6 auteurs, avec délit de fuite, n’ont pas été identifiés.

Cibles d'actions prioritaires 2015 dans l'Orne :

- sécurité des piétons

- sécurité des jeunes de 18/25 ans

- sécurité des seniors + (75 ans et plus)

- conduites addictives (alcool, stupéfiants)

- vitesses excessives