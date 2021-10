Beyrouth (AFP). L'EI affirme avoir brûlé vif le pilote jordanien

Le groupe jihadiste Etat islamique (EI) a diffusé mardi une vidéo d'un homme en train d'être brulé vif dans une cage et affirmé qu'il s'agissait du pilote jordanien capturé après le crash de son F-16 en Syrie le 24 décembre. Maaz al-Kassasbeh menait un raid sur des positions de l'EI dans le cadre de la coalition internationale anti-jihadistes lorsqu'il a été capturé. Sur les images insoutenables de cette vidéo de 22 minutes, on voit un homme portant une tenue orange enfermé dans une cage en fer et les flammes qui consument ses vêtements jusqu'à ce qu'il devienne une boule de feu. La Jordanie avait affirmé dimanche sa détermination "à tout faire" pour sauver la vie de son pilote prisonnier et avait également "vivement" condamné l'exécution, la veille par l'EI, d'un second otage japonais, capturé en Syrie. Depuis plusieurs jours, Amman exigeait une preuve que son pilote était vivant avant d'envisager de libérer, comme l'exigeait l'EI, une prisonnière irakienne condamnée à mort pour son implication dans des attentats meurtriers en Jordanie en 2005. L'EI occupe de larges portions de territoire en Irak et en Syrie, où ses jihadistes ont commis de nombreuses exactions, dont des décapitations d'otages, notamment occidentaux. L'ONU accuse l?organisation ultra-radicale sunnite de crimes de guerre et de crimes contre l'Humanité.

