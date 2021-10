Paris (AFP). François Hollande honore des Experts gagnants, qui font le show à l'Elysée

"Des Experts gagnants": le président François Hollande a rendu hommage à l'équipe de France de handball championne du monde, qu'il a reçue mardi à l'Elysée et qu'il a remerciée pour avoir donné "de la fierté à notre pays". "C'est rare d'avoir des champions du monde ici. C'est exceptionnel", a lancé le président de la République, auquel le capitaine Jérôme Fernandez a remis un maillot à son nom, marqué du numéro 19. "Maintenant, vous êtes des Experts mais des Experts gagnants", a-t-il ajouté, dans une référence au surnom des Bleus, qui ont accompli l'exploit de décrocher un 5e titre mondial, dimanche au Qatar. "Votre science devient un art et une victoire. Pourquoi est-ce toujours vous qui gagnez? Il y a le talent, le savoir-faire, l'enthousiasme mais à un moment, il faut une qualité de plus. Et c'est l'unité", a poursuivi François Hollande, derrière un pupitre sur lequel était posé le trophée des Bleus. Le président s'est exprimé devant tous les handballeurs, en costume cravate mais très taquins, le président de la Fédération française, Joël Delplanque, le DTN Philippe Bana et l'entraîneur national, Claude Onesta. Les Bleus sont arrivés au palais présidentiel en milieu d'après-midi, fringants et tout souriant malgré la nuit très courte qu'ils ont passée. Beaucoup de membre du personnel de l?Élysée s'était massés derrière les fenêtres pour immortaliser le moment avec leur smartphone. Le petit dernier de la sélection, Kentin Mahé, a fait une entrée remarquée en jouant avec le trophée qu'il portait. Puis Cédric Sorhaindo a déclenché les rires en posant sur le perron, une poussette à la main dans laquelle dormait sa petite fille de deux mois et demi. Une fois à l'intérieur, en attendant le président, les handballeurs ont gentiment chahuté jusqu'à s'installer devant le pupitre dédié au président. "L'équipe de France championne du monde de hand Franchement !" a dit avec humour l'un des joueurs. Dans son discours, Hollande a rappelé les valeurs d'unité. "On ne gagne que quand on est uni, on n'avance jamais quand on est dispersé". "Claude Onesta, vous aimez la France et vous lui ressemblez. Le sport est un exemple et je voulais tous vous remercier. Vous avez donné de la fierté à notre pays à un moment où il a souffert", a-t-il conclu. Le président est allé ensuite échanger quelques mots avec les joueurs et leur encadrement avant de poser tous ensemble, la médaille d'or autour du cou de Hollande. "A la prochaine !", a joyeusement lancé au président Michael Guigou. Les Experts ont ensuite quitté l?Élysée en hurlant un cri de guerre, fièrement postés sur les marches du perron.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire