Le projet Ecoflot d’ERDF prévoit le déploiement de 1500 véhicules électriques partout en France d’ici 2015 : douze d'entre eux ont rejoint le parc de l'entreprise de distribution dans le Calvados. Chaque conducteur qui utilisera la voiture recevra qui plus est une formation spécifique à l’éco-conduite.

L'électrique poursuit sur sa lancée, et est de plus en plus présent dans les différents modes de transport.