Nice (AFP). Ligue 1: Ben Arfa s'en va, Nice manque le gros coup du mercato

"C'est fini": c'est par ces mots qu'Hatem Ben Arfa a annoncé mardi son départ de l'OGC Nice, qui a ainsi raté le gros coup du mercato d'hiver après un mois d'imbroglio juridique. "Je suis abattu, très triste, mais je ne vais pas arrêter ma carrière comme ça, je suis prêt à aller jusqu'au Pôle Nord pour jouer", a lâché en conférence de presse l'ex-joueur de Newcastle, qui aura 28 ans en mars. "Il y a tellement d'éventualités que je ne peux pas en dire plus sur mon avenir", a-t-il encore confié, d'une voix douce et la mine dépitée. La commission juridique de la LFP a annulé mardi le contrat de Ben Arfa avec Nice, lui permettant de rejoindre un nouveau club dans un autre championnat. Lundi, la requête en référé liberté déposée par l'avocat de Ben Arfa, pour contester la décision de la LFP, avait été rejetée par le juge administratif à Nice. Déçu, l'ancien joueur de Lyon et Marseille est en droit de l'être: il espérait se relancer à Nice après des expériences ratées à Newcastle puis Hull City, avec à la clé une réputation renforcée de "bad boy" issue, notamment, de mauvaises relations avec ses entraîneurs. Mais les dirigeants du club azuréen, 8e de L1, le sont peut-être encore plus. Car même s'ils restent, comme l'a fait remarquer l'entraîneur Claude Puel, sur 10 points pris en quatre matches en janvier (dont des victoires convaincantes contre Lorient, Bordeaux et Marseille), les Niçois sont déplumés en attaque. Après une intronisation en grande pompe, le 5 janvier, avec présentation officielle d'HBA et déambulation en ville à la rencontre de supporteurs déjà conquis, la conviction de Nice d'avoir réalisé "LE" gros coup du mercato en France s'est fracassée contre le règlement du foot international. - 'Je n'en veux à personne' - La commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) avait interdit vendredi dernier à Ben Arfa de participer d'ici la fin de saison à des rencontres officielles avec l'OGC Nice, suivant l'avis de la Fifa. Cette dernière instance considère en effet qu'il a déjà joué pour deux clubs cette saison, maximum autorisé (un match avec la réserve de Newcastle qui l'avait ensuite prêté à Hull City). Et ce bien que la Fédération anglaise de football (FA), organisatrice du match joué avec les moins de 21 ans de Newcastle en août 2014, ne lui reconnaisse pas de caractère "officiel". "C'est la fin avec Nice mais peut-être pas définitivement", a glissé Ben Arfa mardi, sans fermer la porte à un retour à l'OGCN. "Je remercie tout le monde ici", a-t-il ajouté. "Mon regret est de ne pas pouvoir continuer ici." (Lundi soir) "J'étais très abattu (après le jugement du tribunal administratif de Nice, ndlr), j'avais un gros coup de mou. Ce (mardi) matin à l'entraînement, mes coéquipiers m'ont remonté le moral. Cela va mieux." "Je ne veux même pas parler des décisions me concernant", a-t-il souligné. "Je les accepte et je n'en veux à personne. Je préfère penser à l'avenir. Je ne suis pas dans l'état d'esprit de m'arrêter. Vous me connaissez, je ne vais pas tout arrêter sur ce genre d'incident." Sans aller jusqu'au Pôle Nord, comme il l'a évoqué, HBA et ses conseils vont maintenant étudier toutes les pistes pour rebondir, "éventuellement à l'étranger", dans un championnat qui aurait une lecture moins stricte des textes Fifa par exemple.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire