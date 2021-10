Sotteville-lès-Rouen : il vole une voiture mais tombe sur un véhicule de police...

Police Secours patrouille cette nuit là rue du Capitaine Ferbert à Saint-Etienne-du-Rouvray. En face circule un véhicule qui, soudainement, fait marche arrière puis demi-tour et s'engage sur la rue Roland Garros, tous feux éteints.

Les policiers décident de mettre leur gyrophare et de poursuivre le fuyard qui prend un rond-point à contre-sens avant de prendre la fuite vers Sotteville. Rue Lumière, il sort de la voiture et prend la fuite à pied mais est vite interpellé.

Sur lui sont retrouvés deux tournevis. Il reconnaît les utiliser pour forcer des véhicules. Il dit être habitué de ces vols et avoir forcé cette voiture après avoir constaté que la fenêtre avant était ouverte. La carte de démarrage étant sur le tableau de bord, l'homme n'a pas eu de mal à prendre la route pour s'arrêter un peu plus loin et fouiller la voiture.

Le suspect, également ivre et sans permis (après annulation) est actuellement en garde à vue. La Brigade de Répression de la Délinquance Automobile se charge de l'enquête.