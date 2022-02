A n'en pas douter que le réveillon du nouvel an sera plutôt calme et concentré sur le Dakar 2011 puisque le départ sera donné demain à Buenos Aires et ceux pour toutes les catégories de véhicules.

Cependant, un réveillon est quand même organisé pour les engagés du Team Dessoude:

Ecoutez Géraldine du Team Dessoude.