Portrait : Tallisker, lauréate Booster #6 et artiste accomplie

Nommée lauréate Booster #6, la jeune chanteuse sera accompagnée dans sa démarche durant trois ans.



Multi-instrumentiste de talent



Tallisker, c’est une voix douce comme de la porcelaine, une artiste multi-instrumentiste envoûtante, sensible et aficionado de musique depuis toujours. «Je fais du violoncelle depuis l’âge de 8 ans et vers 15 ans, j’ai laissé le violoncelle et je me suis mise à la guitare».

Bac S en poche, elle trace sa route en hypokhâgne et khâgne, avant de décrocher deux masters, l’un en anglais, le second en médiation culturelle. L’aventure Tallisker débutera au moment où Eléonore reprendra l’instrument à corde. «J’ai commencé à écrire des chansons, à enregistrer du violoncelle dessus et je me suis dit qu’il fallait que je le fasse sur scène», confie l’artiste qui voit son activité décoller lorsqu’elle est parrainée au 106 et se voit confier les premières parties de Woodkid et Émilie Simon.

Une consécration pour la rouennaise qui enchaîne les réussites, finissant lauréate du concours 2014 Les Inrocks lab. Tallisker, qui tire son nom d’un whisky écossais, avoue avoir un grand besoin de solitude, et être inspirée par le post-rock canadien, mais également, par la chanteuse Björk.



Son premier EP Implosion, ambiance trip-hop garantie, donnera bientôt naissance à un album. Nul doute, une carrière est lancée.