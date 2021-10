Munis d'un couteau de cuisine, ils braquent un bar-tabac près d'Yvetot

Le 24 novembre 2014, un fleuriste d'Yvetot est victime d'un vol à main armée commis par trois hommes aux visages dissimulés par une capuche (lire notre article). Une semaine plus tard, le 1er décembre un second vol à main armé est commis dans un bar-tabac à Allouville-Bellefosse, dans le secteur d'Yvetot.

Trois hommes, porteurs de capuches et de gants et armés de couteaux de cuisine, pénètrent dans le commerce. Pendant que l'un surveille l'extérieur et que le second rassemble les clients du bar dans la salle principale sous la menace d'un couteau, le troisième, lui aussi muni d'un couteau, ordonne à la propriétaire de lui remettre la caisse. Les trois voleurs prennent ensuite la fuite à bord d'un véhicule conduit par un quatrième complice.

Un lien entre les deux braquages

Les enquêteurs se saisissent de l'affaire. Le 5 décembre, un véhicule est trouvé accidenté à Yvetot. Ses occupants fuient. La voiture correspond à la description du véhicule utilisé dans le braquage à Yvetot et appartient à un homme déjà impliqué pour vols aggravés. Des perquisitions sont menées chez lui le 16 décembre : sont retrouvés un couteau de cuisine et des écharpes qui pourraient avoir été utilisées dans le braquage du fleuriste.

Ces perquisitions permettent aux gendarmes de faire le lien entre les deux affaires. Les suspects, placés en garde à vue le 2 février, reconnaissent les faits. Ils passeront devant le tribunal correctionnel de Rouen le 20 mai 2015.