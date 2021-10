Départementales 2015 : le Front National dans tous les cantons !

Le parti de Marine Le Pen avait bien préparé son coup dans la Manche. Alors que l'on commençait sérieusement à douter des capacités du Front National à présenter des candidats dans tous les cantons, le président départemental du Front National a annoncé que des 27 binômes frontistes seraient présents au premier tour des départementales le 22 mars. La liste complète des candidats sera dévoilée le 9 mars, mais certains noms sont déjà connus.

Les candidats "habituels" seront bien présents dans leurs cantons. Denis Féret sera candidat à Granville, Marie-Françoise Kurdziel à Pontorson, Robert Retout et Sabrina Spassevitch à Valognes, Jean Pierre Masson à Bréhal.

D'autres noms font leur apparition Roland Derbez et Nadège Daniel pour le canton de Saint-Lô 1 et Walter Delabie et Christelle Grobet pour Saint-Lô 2. Mario Varraut et Claire Borgeal sur Cherbourg 1, Sébastien Noalhyt sur Cherbourg 2, Thierry Courtay et Laëtita Chabot à Tourlaville.

Enfin, le patron départemental du parti se présentera lui, comme attendu, sur le canton de la Hague. Jean-Jacques Noël sera accompagné d'Anaïde Delhay. Celui-ci explique que le parti "veut faire le meilleur score et rentrer deux ou trois binômes au Conseil général. Il vise une mise en place des pions sur l'échiquier politique en vue de l'arrivée de Marine Le Pen à la tête de l'état en 2017".

Ecoutez Jean Jacques Noël: