Mercato (Ligue 1) : Trois départs et deux arrivées au SM Caen !

On attendait le départ de Mathieu Duhamel vers les Alpes, il s'est confirmé aux dernières heures du Mercato d'hiver. Mis à l'écart du groupe ce week end, l'attaquant de 31 ans n'était visiblement plus sur la même longueur d'onde que ses dirigeants. Il part donc en prêt pour 6 mois avec option d'achat.

Ce que l'on attendait pas en revanche, c'est le prêt en retour de Nicolas Benezet. Le milieu offensif qui n'a joué que 11 match cette saison avec l'ETG. A 23 ans, Benezet va découvrir la Normandie avec un bail de 6 mois qui pourrait se prolonger si le Stade Malherbe levait l'option d'achat.

Et puis l'autre départ de malherbe, c'est celui de Jean Jacques Pierre, le défenseur ne jouait plus beaucoup depuis plusieurs semaines, il part en prêt au SCO Angers.

Les partants :

- Florian RASPENTINO (prêt à Dijon - L2) : Pourtant très souvent utilisé avec 17 apparitions sur 21 possibles, l'ancien Marseillais ne pourra pas être qualifié de déception en terme de recrutement car il ne fut ni supérieur, ni inférieur aux attentes placées en lui. Heureux de pouvoir se rapprocher de sa mère en juillet dernier (ndlr : elle demeure à Barfleur (50)), il a privilégié un départ en prêt pour la L2 où il pourrait s'avérer être plus à l'aise en terme de valeur pure. Dijon n'est pas au mieux mais reste néanmoins dans la course à un potentiel podium. Toujours lié contractuellement au SM Caen, Raspentino dispose d'une option d'achat.

- Jean-Jacques PIERRE (prêt à Angers- L2) : Ce fut la surprise dans la dernière heure du mercato hier soir. Annoncé à 23h15 de manière officielle sur le compte twitter du SM Caen, le départ en prêt de Jean-Jacques Pierre n'est pas une réelle surprise. Barré par l'arrivée de Yahia, la qualité de DaSilva et l'éclosion de Musavu-King, l'expérimenté Haitien (34 ans) a fait le choix de retrouver l'étage inférieur avec le SCO d'Angers pour terminer ses six derniers mois de contrat. Pierre laissera le souvenir d'un joueur attachant et d'un défenseur qui avec 68 matchs joués en deux saisons et demi, aura rempli sa tâche.

- Mathieu DUHAMEL (prêt à Évian TG- L1) : Lui même ayant demandé à changé d'air et Patrice Garande lui ayant accordé le bon de sortie, "MD7" devait ensuite trouver chaussure à son pied. Loin d'être aisé dans un marché de L1 très peu actif. L'info sortie sur les réseaux sociaux par la désormais célèbre "caencanneuse" d'un départ a Évian a ensuite été reprise par tous les médias et a été finalement validée par un prêt officiel hier soir aux alentours de 20h. Prêt assorti d'une option d'achat. Inutile de préciser que Evian est un concurrent direct au maintien pour le SMC et que les deux se joueront lors de la... 38e et dernière journée à d'Ornano. Mais autant pour le joueur que pour le club, ce départ en prêt est une bonne chose, les deux parties ne pouvant visiblement plus s'entendre.

Les arrivants :

- Emiliano SALA (prêt sec pour 6 mois- Bordeaux/L1) : A son arrivée, le départ de Duhamel ne faisait plus de doute. Tout a déjà été détaillé sur ce jeune argentin formé dans son pays par les structures girondines puis débarqué en France et prêté à Orléans (Nat) et Niort (L2). Il l'a déclaré lui même, il est à Caen pour franchir cette fois le pas et s'imposer en Ligue 1, chose qu'il n'a encore pas faite avec Bordeaux. Entré pour le dernier quart d'heure face à Saint-Etienne dimanche dernier, il a, à la fois fait parler de belles qualités de vitesse et de combat, mais aussi produit le plus beau raté de la saison face à Ruffier. Qu'importe, il fait désormais partie du groupe normand pour 6 mois avant quoi qu'il arrive, de repartir sous d'autres cieux.

- Nicolas BÉNÉZET (prêt pour 6 mois -Evian TG/L1) : D'abord penchés sur le cas du nancéen Lossemy Karaboué, cas finalement indéfrichable, les dirigeants normands ont profité des négociations entre Duhamel et Evian pour y glisser un éventuel échange en la personne de Nicolas Bénézet. Le jeune et véloce milieu de terrain, peu utilisé cette saison par Pascal Dupraz (11 matches) alors qu'il en avait disputé 29 l'an dernier, aura à coeur de s'imposer et de trouver du temps de jeu au SM Caen. Techniquement au dessus de la moyenne, il est explosif et sera à coup sur, un bon apport et un bon complément sur les flancs du secteur offensif caennais occupés actuellement par Koita, Nangis et Bazile en alternance