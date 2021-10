Retour de la neige cette nuit en Normandie

Dès la soirée du lundi 2 février, le ciel sera nuageux et les températures seront inférieures ou égales à 0° dans les départements de Seine-Maritime, de l'Eure, du Calvados, de l'Orne et de la Manche.

Quelques flocons dans la nuit

Météo France prévoit la chute de quelques flocons sur l'ensemble des 5 départements normands la nuit prochaine. Les températures négatives généralisées peuvent rendre les routes très glissantes.

Brouillards givrants en Haute-Normandie

Du brouillard givrant est attendu à Verneuil-sur-Avre dans l'Eure. Il devrait également être présent en haute-Normandie, sur les secteurs de Saint-Laurent-en-Caux, Notre-Dame-d'Aliermont, Etainpuis et Neufchâtel-en-Bray.

Mardi matin, neige, nuages et éclaircies

Le matin du mardi 3 février, des averses de neige plus importantes sont attendues dans le Bessin et quelques flocons dans le reste du Calvados. De la neige également sur les secteurs de Granville, Les Pieux, Montebourg, Montfarville et Carentan dans la Manche. Quelques flocons dans l'Orne au levé du jour.

En Haute-Normandie, l'aube sera marquée par un ciel très nuageux et des températures négatives.