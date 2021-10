The Voice: découvrez la londienne Madeleine Leaper

Depuis sa plus tendre enfance, Madeleine n'a qu'une seule envie : vivre de sa passion, la musique. Pour cela, elle participe depuis de nombreuses années à des télé-crochets, atteignant notamment la finale de l'Ecole des Stars et remportant le Disney Channel Talent.

Aujourd'hui âgée de 16 ans, Madeleine a mis de côté son look de petite fille sage et a désormais un style bien à elle. Pour tenter de convaincre le jury de The Voice 4, Madeleine a chanté le tube de l'artiste suédoise Tove Lo : "Habits (Stay High)".

Madeleine porté en triomphe par Mika

Et la jeune anglaise a subjugué tous les membres du jury, Zazie se retournant au bout de quelques secondes ! Pour Mika, Madeleine s'est totalement appropriée la chanson ce qui était parfait. Zazie a même estimé que "Maddie" s'était dévoilée avec ce titre. Zazie était même jalouse du look et des chaussures de la jeune artiste.

Pour Florent Pagny, Madeleine à ce « petit plus » qui fait la différence et qui donne envie de se retourner. Mais au final, Madeleine, qui aime énormément l'univers de Mika, a rejoint l'équipe du plus Français des Libanais. Mika était tellement content qu'il a pris Madeleine dans ses bras pour la raccompagner ! Sacré Mika !

Ecoutez Madeleine qui évoque sa vie, ses goûts, son look: