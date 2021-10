Paris (AFP). Neige dans les Pyrénées: fin de l'alerte orange sur les cinq départements

La vigilance orange "pluies abondantes, inondations, neige, verglas et avalanches" a été levée lundi matin sur les cinq départements de la chaîne montagneuse des Pyrénées, a annoncé Météo-France. L'alerte orange a été levée sur les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, de la Haute-Garonne et des Pyrénées-Orientales. Il n'y a désormais plus de départements en vigilance orange. "Avec l'arrêt des chutes de neige, l'activité avalancheuse spontanée est en nette diminution", indique Météo-France qui "toutefois, maintien un risque fort (indice 4) sur tous les massifs Pyrénéens." Le risque avalanche avait placé à son maximum (niveau 5 sur 5) sur l'ensemble du massif. Selon les prévisionnistes, "compte tenu des fortes épaisseurs de neige encore non consolidées, un départ isolé d'une avalanche de grande ampleur n'est pas à exclure. A noter également que le risque de déclencher une avalanche au passage d'un skieur restera généralisé ce lundi." "L'épisode neigeux, actif et continu depuis vendredi matin, a touché l'ensemble des Pyrénées. Les cumuls observés ont atteint 150 à 180 cm à 1800 m d'altitude sur les massifs les plus à l'ouest jusqu'en Haute Bigorre. Ces cumuls sont un peu plus faibles ailleurs", selon Météo France qui précise qu'"un épisode avalancheux de cette ampleur se produit en moyenne tous les 3 à 5 ans." Conséquences de cet épisode avalancheux, dans les Pyrénées-Atlantiques, une "avalanche d'une ampleur exceptionnelle" s'est produite dimanche 12H30 à la station de ski de Gourette, mais sans faire de victime, a indiqué à l'AFP Samuel Bouju, sous-préfet d'Oloron-Sainte-Marie. Le domaine skiable était fermé au moment de la coulée. Seules des remontées mécaniques ont été endommagées. Dans les Hautes-Pyrénées, à Aulon, village situé à l'entrée du Parc national des Pyrénées, trois personnes ont été ensevelies par une avalanche dimanche matin. "Elles ont été dégagées et sont saines et sauves", selon la préfecture. Deux skieurs sortis hors piste à Saint-Lary ont été retrouvés peu après 18H30 dimanche par les gendarmes et CRS de montagne, a indiqué à l'AFP la préfète des Hautes-Pyrénées, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc. A 19H30 dimanche, il restait 2.000 foyers privés d?électricité: 1.500 dans les Hautes-Pyrénées et 500 dans les Pyrénées-Atlantiques, a indiqué à l'AFP Frédéric Boutaud, directeur des relations externes d'ERDF dans le Sud-Ouest. La prévision pour la fin de soirée était "de moins de 1.000 foyers privés d?électricité", a-t-il précisé. Dans les deux départements, des opérations de convoyage, encadrées par des déneigeuses et les secours, ont été organisées pour permettre le départ des skieurs venus passer le week-end dans les stations.

