CFA2 : Hérouville casse sa spirale négative

Très bien entrés dans la partie, les locaux parviennent rapidement à se montrer dangereux. Après un bon travail de Leliard sur la gauche, Gustarimac trouve le poteau sur une frappe à vingt mètres (5'). Les Brestois, renforcés par trois joueurs professionnels (Khaled, Chardonnet, Doumbia), sortent peu à peu de leur camp et, sur un centre au cordeau de Jourdan, Lumé ne parvient pas à capter le cuir. Ouedraogo, qui a bien suivi, voit sa frappe sauvée par Ahmed Elie (15').



Pendant un gros quart d'heure, le SCH peine à ressortir proprement le ballon mais peut compter sur un Lumé vigilant devant Khaled notamment. Pourtant, Kaho, auteur d'un excellent match, récupère au milieu et donne à Leliard, serré par Boucherie qui veut dégager mais est contré par ce même Leliard, lobant involontairement le gardien avancé. Chanceux sur ce coup, Hérouville ouvre le score (1-0, 35').



Puis, juste avant la pause, Gustarimac distille un très bon centre devant le but brestois que Boucherie, mal orienté et décidément pas verni, repousse de la tête sur le poteau (43'). Hérouville n'est pas passé loin du break mais rentre aux vestiaires avec un avantage d'un but.



Brest se relance



De retour sur la pelouse de Prestavoine, les Finistériens démarrent la seconde période de bien meilleure facture que la première. Hérouville accumule les fautes et, sur un coup-franc de Khaled, Graciet place sa tête hors de portée de Lumé (1-1, 53'). Sonnés, les coéquipiers de Selim Batbout voient les visiteurs prendre l'avantage cinq minutes plus tard grâce à Ouedraogo, opportuniste après un raté devant le but de son coéquipier (1-2, 58'). Mais dans un quart d'heure à rebondissements, les hommes de Mehdi Difallah réagissent. Régis Etari déborde et centre pour Ramzi Tarchoun qui coupe au premier poteau et égalise (2-2, 60').



Malgré sa belle réaction, le SCH continue de subir et gère mal la profondeur où Ahmed Elie et Boussalia sont souvent piégés. Après un cafouillage, Graciet, déjà buteur, ne trouve pas le cadre (71'). Pourtant pas avares d'efforts et de combativité, la seule opportunité des Hérouvillais sera un centre d'Etari pour Masiala qui, trop court, place sa tête au-dessus du but de Larsonneur (75').



La réserve brestoise, venue pour s'imposer, regrettera certainement ses quelques occasions manquées, mais aussi de s'être fait rejoindre trop rapidement après avoir pris l'avantage. De son côté, Hérouville casse sa spirale négative après trois revers de rang. Toujours scotchés à sa place de lanterne rouge, les Hérouvillais et leur coach Mehdi Difallah se veulent positifs : « On a été solides en première mi-temps en marquant avec chance, bien que Brest aurait pu logiquement ouvrir le score avant nous. On est retombé dans une certaine fébrilité défensive dés l'entame de la deuxième période, à cause d'un manque de confiance collectif dés que l'on se trouve acculés sur notre but. Il faut rester positif, ce match nul doit être un tremplin pour pouvoir aller chercher une deuxième victoire cette saison. On est conscients de la situation, mais il reste dix matchs et ce serait idiot de tout lâcher ».



Toujours la même rengaine pour la réserve malherbiste



En déplacement à Chartres, deuxième, l'équipe réserve du SMC avait fort à faire pour ramener un résultat positif. Manquant une fois encore de réalisme dans les zones de vérité, celle-ci s'est inclinée sur la plus petite des marges pour la troisième fois d'affilée et sur le même score qu'au match aller, qui s'était joué à Ouistreham. Pourtant rentrés aux vestiaires en tenant le match nul, les joueurs de Grégory Proment ont concédé un but dans les vingt dernières minutes par Zahiri.



Désormais dans une situation pour le moins inconfortable (dixièmes avec 27 points, alors que le dernier, la réserve de Quevilly, en compte 25), Malherbe va devoir se remobiliser afin de se sortir de cette zone et de renouer avec le succès.