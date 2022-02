TV News: Les animateurs TV qui agacent les français

Commençons par le résultat d'audience de "Permis de reconstruire" sur TF1 mardi soir en deuxième partie de soirée et il n'est pas terrible. L'émission présentée par Denis Brogniart et Véronique Mounier a été regardée par 22.7% de part de marché, un score moyen pour la chaîne surtout que "Permis de reconstruire" coûte cher à produire.

L'hebdomadaire VSD publie aujourd'hui un sondage concernant la côte d'amour ou de désamour des français envers les animateurs télé. Ainsi, le plus énervant des animateurs télés est Benjamin Castaldi (61% des sondés), Arthur (60%) et Nikos Aliagas (55%), suit ensuite Jean-Luc Delarue et enfin Thierry Ardisson.

Enfin Canalsat stoppe l'offre initial qu'elle avait lancé l'année dernière. L'opérateur de télévision par satellite proposait 40 chaînes pour 9.90 euros par mois. Le succès ne fut pas au rendez-vous et l'offre arrête donc sa commercialisation. Elle ne sera pas remplacée pour le moment d'après Canal+ groupe.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: Du théâtre en direct sur France 2 avec La femmes du boulanger qui est interprêté par Michel Galabru et Laeticia Millot de Plus belle la vie.