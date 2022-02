Suivez jusqu'au 16 janvier "Les Coulisses du Dakar 2011" chaque jour sur Tendance Ouest.

Ecoutez les pilotes (voiture, buggy, moto et camion), le Team Manager André Dessoude, les mécaniciens vous racontez les "off" du plus grand rally raid.

Découvrez comment va se passer leur réveillon du nouvel-an, comment s'organise le départ, quelle est leur journée type, quelles sont leurs ambitions respectives, leur anecdotes de course, leur rencontre avec la population local.

Le Dakar 2011 s'élance ce samedi du Buenos Aires, retrouvez les pilotes du Team Dessoude avec leurs véhicules rouges dont

Moto 75 le pilote caennais Pierrick Bonnet

Voiture 312 Christian Lavieille

Voiture 333 le buggy d'Isabelle Patissier

Voiture 334 le pilote manchois David Deslandes

Camion 561 Salvador Servia et son gros camion rouge