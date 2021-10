Paris (AFP). Ligue 1: le PSG bat Rennes, rendez-vous pris avec Lyon

Le PSG a battu Rennes 1-0 vendredi en ouverture de la 23e journée de Ligue 1, sans briller mais sans trembler, et a ainsi placé le leader Lyon, son futur adversaire dans dix jours, face à ses responsabilités. Il y a une semaine, le PSG a rattrapé Marseille, le voici désormais sur la trace de Lyon. Avant leur difficile déplacement à Monaco dimanche, les Lyonnais voient en effet Paris revenir à un point. Et tout est en place pour le grand choc du 8 février à Gerland. Avec cette troisième victoire consécutive en L1, le club de la capitale a aussi confirmé qu'il allait mieux. Pour autant, va-t-il bien? Il y a encore eu beaucoup de défauts dans le jeu parisien, à commencer par cette incapacité récurrente à se mettre à l'abri au score. Ibrahimovic et ses coéquipiers ont aussi eu trop de déchet technique, et continuent à se créer trop peu d'occasions compte tenu de leur possession de balle. Vendredi, ils y ont ajouté par moments une certaine arrogance, malvenue à ce stade de la saison. Paris n'a donc vraiment pas tout bien fait, mais Paris a au moins inscrit un but magnifique, l'un des plus beaux de la saison au Parc des Princes. Rien pourtant dans la première demi-heure, un peu mollassonne, pas brillante techniquement, ne laissait présager cette accélération brutale, née d'une grosse faute de Gelson Fernandes sur Ibrahimovic. En une poignée de secondes et de passes appuyées à une touche, un enchaînement Ibrahimovic-Pastore-Ibrahimovic-Rabiot-Pastore expédiait Lavezzi seul à six mètres face à Costil. L'Argentin ne ratait pas la cible et Rennes, pour qui tout avait été beaucoup trop vite sur le coup, était mené 1-0. Cavani a ensuite eu une grosse occasion contrariée par Costil (49), mais c'est à peu près tout au bilan des hommes de Laurent Blanc. - Pastore royal - Rennes de son côté, avec Ntep un peu perdu en pointe, n'a presque rien proposé. Sa meilleure occasion est venue à la 34e minute d'un cadeau de Pastore pour Doucouré, finalement mis en échec par Sirigu. En dehors de cette erreur, le match de l'Argentin a été un vrai délice. Contrôles, dribbles, passes, renversements: "El Flaco" a tout fait et montré à son entraîneur qu'il était en forme, à une semaine du choc contre Lyon. Le bandage posé sur son mollet gauche à sa sortie est dès lors un peu inquiétant. Laurent Blanc a d'autres motifs de satisfaction: Thiago Silva revient très bien et à droite, Marquinhos a encore confirmé sa solidité et son avenir. Au sein d'un milieu de terrain entièrement revisité (Motta suspendu, Matuidi et Verratti sur le banc), Cabaye a lui aussi livré un bon match, comme Lavezzi, plus tranchant qu'avant la trêve. Mine de rien, ce Paris sans doute encore un peu convalescent reste sur quatre victoires d'affilée, et il n'y a finalement que le crash de Bastia (défaite 4-2) pour ternir son année 2015. Mais c'est maintenant que tout se joue et que tout se corse. Ce match face à Rennes était le premier d'une série de sept sur quatre compétitions et trois semaines. Lille, Lyon, Chelsea, Monaco La suite a de l'allure. Résultats de la 23e journée de la Ligue 1 de football:

