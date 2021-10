Selah Sue et Christine and the Queens aux Papillons de Nuit 2015 !

La programmation du festival Papillons de Nuit 2015 s'est étoffée, ce vendredi 30 janvier. L'organisation a dévoilé 4 nouveaux noms. Selah Sue reviendra pour la deuxième fois en Normandie. L'une des révélations des derniers mois, Christine and the Queens sera aussi de la partie. Sur l'affiche également, Triggerfinger et Carbon Airways. Tout ce monde s'ajoute au groupe Placebo, déjà dévoilé il y a quelques semaines.