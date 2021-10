Sortir dans l'Orne : mardi 3 février

Les conteurs amateurs de l’Espace Xavier Rousseau vous invitent au pays des contes d’ici et d’ailleurs. Chaque premier mercredi du mois, ils vous proposent de partir à la découverte d’un nouveau thème. Petits et grands repartiront avec des histoires plein les oreilles et la clé de la maison des contes. Rendez-vous demain à Argentan pour y assister. Retrouvez toutes les informations sur www.mediatheque-argentan.com

Talisco est en concert ce vendredi à la Luciole d'Alençon. L'artiste défendra les couleurs de son dernier album "Run". Un opus réalisé en très peu de temps. Retrouvez Talisco en concert ce vendredi à la Luciole d'Alençon, l'interview complète du chanteur est à écouter sur tendanceouest.com

Tout ce week-end, un stage de danse contemporaine corps et voix est proposé à Alençon. Vous préparerez une représentation de chansons chorégraphiées. Rendez-vous samedi et dimanche de 14h à 18h à l'entrepôt l'Art Scène à Alençon.