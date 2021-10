Paris (AFP). RER A: reprise partielle du trafic à partir de 16H30

Le trafic va reprendre progressivement à partir de 16H30 sur le RER A, où il était totalement interrompu jeudi après l'agression d'un contrôleur, a annoncé la RATP à l'AFP. Le premier train partira de Saint-Germain-en-Laye, dans l'ouest parisien, à 16H35, et, vers 17H30, l'intervalle entre deux trains sur le tronçon central sera de 5 à 6 minutes, tandis que le renforcement des lignes de métro 1, 6 et 14 sera maintenu, a précisé la RATP. Une réunion entre syndicats et direction était toujours en cours vers 16H00.

