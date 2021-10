Bruxelles (AFP). Ukraine: l'UE va allonger la liste des personnes sanctionnées (France)

L'Union européenne va rajouter des noms à la liste des personnes sanctionnées pour leur implication dans le conflit en Ukraine, a affirmé jeudi le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, Harlem Désir. "Nous allons renforcer les sanctions qui visent les séparatistes et ceux qui les soutiennent, y compris en Russie", a déclaré M. Désir à son arrivée à une réunion d'urgence des ministres européens à Bruxelles. "Nous allons manifester une unité très forte de l'UE et exercer toutes les pressions nécessaires, y compris par la prolongation et l'extension des sanctions individuelles, pour obtenir un retour à une solution négociée", a-t-il ajouté. "Il faut () revenir à une solution politique, c'est la seule voie pour trouver une issue à la crise. Il n'y a pas d'issue militaire à cette confrontation, il faut que chacun en soit convaincu de part et d'autre", a-t-il insisté. Interrogé sur la perspective d'alourdir les sanctions économiques adoptées cet été contre la Russie, M. Désir a estimé qu'elles étaient "en place" et qu'elle "sont lourdes", avant de réitérer la nécessité de "renforcer" les sanctions individuelles, qui consistent en un gel des avoirs et une interdiction de voyager dans l'UE. Selon un projet de conclusions consulté par l'AFP, les 28 doivent décider une extension de la liste noire des personnes sanctionnées pour leur implication dans le conflit en Ukraine. Ils vont aussi décider de reconduire, au moins jusqu'en septembre, la première série de sanctions ciblées visant des séparatistes ukrainiens et des responsables russes pour leur implication dans le conflit, qui vont arriver à échéance en mars. La question des sanctions économiques est très controversée. Le document évoque "de nouveaux travaux préparatoires () sur des actions appropriées, en particulier de nouvelles sanctions".

