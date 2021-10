Paris (AFP). Trafic quasiment nul sur la ligne A du RER après l'agression d'un conducteur

Quais dépeuplés, les rares trains en circulation bondés: le trafic est quasiment nul jeudi matin sur la ligne A du RER, la plus chargée d'Europe, à la suite de l'agression d'un conducteur, a constaté une journaliste de l'AFP. Les conducteurs ont décidé un "arrêt de travail spontané", précise la RATP sur son site internet, entraînant la suspension de l'interconnexion à Nanterre Préfecture. Selon une source syndicale, l'incident s'est produit vers 20H45 en gare de Torcy (Seine-et-Marne). Le signal d'alarme a été actionné lorsqu'un passager s'est fait coincer la main lors de la fermeture d'une porte, a précisé une source policière. Le conducteur du RER avait alors quitté sa cabine "pour réarmer le système d'alarme" et c'est là que l'homme qui avait eu la main coincée lui a donné "un coup de tête" avant de prendre la fuite. La victime est sortie des urgences vers 03H15 avec le nez fracturé, précise la source policière. "Je vous répète Messieurs-Dames, il n'y a plus de RER. Pour les personnes qui veulent des solutions de substitution, veuillez vous rapprocher de nous", répèté en boucle à la station Opéra, un agent de la RATP aux quelques dizaines de voyageurs encore présents sur les quais. Des bus de substitution ont été mis en place à l'est au départ de Château de Vincennes en direction de Marne-La-Vallée-Chessy et Boissy-Saint-Léger, ainsi qu'à l'ouest entre Saint-Germain-en-Laye et La Défense. Coulsomy, vendeuse dans un petit stand de café sur le quai, n'a vu passer que quatre RER entre sa prise de service à 06H00 et 07H45, dont "un seul en direction de Boissy" : "J'ai perdu tous mes clients ce matin, les gens se sont déjà réorientés avec les bus ou sont rentrés chez eux". "Ce train est en direction de Saint-Germain-en-Laye, ce sera le dernier pour l'instant", crache le haut-parleur. Lorsque la rame entre en gare, elle est déjà bondée, mais les voyageurs persévérants parviennent à s'entasser pour y monter. Sur le quai d'en face, José est de ceux-là: le quinquagénaire qui se rend à Joinville-le-Pont va "attendre jusqu'à ce qu'il y en ait un, je suis prêt à attendre une heure", avant d'ajouter "c'est nous qui payons, il faut punir celui qui a agressé, pas nous". Sophie qui attend depuis une vingtaine de minutes, doit se rendre à Boissy, "mais c'est au moins deux heures en bus, et si ce soir il n'y en a pas dans l'autre sens, j'aurai le même problème? je crois que je vais rentrer chez moi". Le trafic est normal sur les autres lignes de RER, pouvait-on lire sur le site de la RATP, qui précise que la fréquence est renforcée sur la ligne 1 du métro, qui circule en parallèle de la ligne A entre La Défense et Nation. La ligne A, qui dessert notamment le quartier d'affaires de La Défense à l'ouest de Paris et Disneyland Paris à l'est de la capitale, transporte plus d'un million de voyageurs par jour. Début 2013, elle représentait un quart du trafic de la région Ile-de-France, un trafic en hausse de 20% en dix ans pour cette seule ligne. En heure de pointe, jusqu'à 2.600 voyageurs pouvaient alors être transportés toutes les deux minutes.

