TV News: Patrick Sébastien reste sur France 2

Google a annoncé il y a quelques jours avoir retardé le lancement de la Google TV en raison de problèmes de conception et de nombreux bugs. Les premières télé utilisant ce système ont été vendues par Sony et Logitech en octobre 2010. Rappelons que ce système permet de regarder des vidéos sur internet par la télévision et d'utiliser des applications internet comme la messagerie GMAIL. D'après le groupe, le système fonctionne bien mais doit encore être amélioré avant d'être commercialisé. C'est vrai que Google a l'habitude de lancer ses services en version bêta (en test) mais dans le monde du matériel, cela va coûter très cher à ses partenaires... Aucune date de sortie officielle n'a été précisée pour le moment.

La chaîne Paris Première va arrêter l'émission "le comité de la carte" de Philippe Vandel qui avait été lancée en septembre dernier. La raison: celui-ci ne correspond pas aux attentes de la chaîne. On en saura pas plus. Cependant, l'animateur reste à la tête des émissions en prime time "Vive la télé" et des émissions spéciales de la chaîne câblée.

Enfin Patrick Sébastien va voir son contrat renouvelé sur France Televisions malgré les nombreuses critiques qu'ils a pu exprimer envers le groupe. Il restera donc pour au moins 2 ans de plus sur France 2 avec ses émissions comme le plus grand cabaret du monde. Cependant, des clauses d'audience ont été ajoutées à son contrat alors qu'il n'y en avait pas auparavant.

