Fermeture de centres de secours : les pompiers du Calvados montent au créneau

Dans un communiqué reçu ce mercredi 28 janvier, l’Union départementale des sapeurs-pompiers (UDSR) du Calvados "exprime sa plus vive inquiétude sur les conséquences pour la sécurité des populations du projet de révision du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) en cours d’examen." L'intersyndicale a ainsi pris la décision de déposer un préavis de grève pour vendredi 30 janvier à partir de 14h30.

Le SDACR en question doit en effet être examiné par le conseil d’administration du Service départemental d'incendie et de secours le vendredi 30 janvier. Il prévoit, rappelle l'UDSR, la fermeture de six centres d’incendie et de secours (Grandcamp-Maisy, Saint-Rémy-sur-Orne, Le Tourneur, Landelles-et-Coupigny, Bonneville-la-Louvet et Caumont-l'Eventé).

L’UDSP explique ainsi "estimer de sa responsabilité d’alerter les élus et la population sur les graves effets de ce projet, synonyme de disparition d’un des derniers services publics de proximité, de perte de rapidité des secours, de dégradation de leur rapport coût/efficacité et de baisse du niveau de sécurité des populations dans les secteurs géographiques concernés, mais au-delà dans l’ensemble du département, compte tenu de son impact particulièrement négatif sur la mobilisation des sapeurs-pompiers volontaires."