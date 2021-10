Dossier économie : la longue marche de l'entrepreneuriat

Linnéus, agence de communication visuelle, vient d’ouvrir rue Saint-Denis,près du centre-ville rouennais. Pascale Abekhzer, sa directrice, chemine dans le monde de la communication et de la publicité depuis maintenant 25 ans.

Elle raconte d’où lui est venue la passion de la communication publicitaire : «Depuis toute petite, je dessine, toujours, tout le temps. On me disait alors que le dessin, ce n’était pas un métier. Mais je me suis inscrite à une école de design graphique, avant de me distinguer en intérim dans des agences parisiennes. J’ai créé ma première affaire à Paris, en 1989.» Mais à l’époque, la lourdeur administrative n’est pas aussi pesante qu’aujourd’hui : «Il me fallait juste une table à dessins, des crayons et des idées !»

"Deux ans que je pense m'installer à Rouen"

Quand est venu le temps de s’implanter à Rouen, la démarche n’est pas la même : «Il a fallu établir un prévisionnel, validé par un comptable, puis déposer les statuts pour obtenir une existence juridique. Ce n’est qu’à ce moment là que l’on peut se mettre à louer un local et acheter du matériel.» Sans compter le droit d’afficher son enseigne : «J’ai fait une première demande le 1er octobre, je viens d’avoir la réponse, positive», sourit Pascale Abekhzer.

Et encore, la dynamique directrice de Linnéus n’a pas eu à passer par la case banque pour contracter un crédit. Ce qui peut parfois retarder la marche vers la création d’une société. Quand Pascale Abekhzer regarde derrière elle, elle constate : «Cela fait deux ans que je pense m’installer à Rouen.»

Deux années pour débuter et faire mentir la conjoncture. Voilà le gros challenge que s’impose désormais Pascale Abekhzer.