+30% d'opérations de sauvetage en mer en 2014

Le Cross Jobourg, qui coordonne la chaîne des secours depuis la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'au cap d'Antifer, a organisé en 2014 pas moins de 846 opérations de sauvetage et d'assistance sur sa zone. C'est environ 30% de plus qu'en 2013. "Nous avons eu six mois de beau temps !" note Jean-Pascal Devis, directeur du Cross, "cela encourage la navigation de plaisance et les loisirs nautiques".

18 morts en 2014

3 272 personnes ont bénéficié de l'aide des secours. En 2014, on dénombre 18 décès sur la zone du Cross Jobourg, dont 14 décès de plaisanciers. "Malheureusement l'insousciance des vacances ou des congés peut conduire à des drames. Certains plaisanciers ou pratiquants de sports nautiques ne sont pas équipés de gilets de sauvetage ou de VFI (vêtements à flottabilité intégrée). D'autres n'ont pas de moyens de communication, comme la radio VHF", constate Jean-Pascal Devis :

Jean-Pascal Devis Impossible de lire le son.

Malgré trois naufrages de bateaux de pêche, aucun décès n'est à déplorer chez les professionnels. "Les pêcheurs secourus ont été retrouvés dans leur radeau de survie, porteurs de leurs équipements de sécurité. Preuve d'une certaine prise de conscience des risques de la profession", poursuit le directeur du Cross.

Le 196, appel d'urgence

En 2015, la prudence sera une nouvelle fois de mise lors de la "marée du siècle", le 21 mars. "Les consignes sont les mêmes que lors des grandes marées classiques : consulter les horaires de marées mais aussi bien connaître la zone de pêche, pour éviter de se retrouver isolé à marée montante". Des vols préventifs d'hélicoptères ont parfois permis de sauver des vies, comme par exemple celle d'un jeune homme, bien décidé à surfer sur son matelas pneumatique en baie du Mont-Saint-Michel.

Cette année sera aussi celle d'un nouveau numéro de téléphone d'urgence, le 196. Il permet de joindre le Cross 24/24H depuis le littoral.