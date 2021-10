Entre 2h00 et 3h00 du matin, un jeune habitant du village de 18 ans a entendu du bruit dehors et est sorti de son domicile. Pour une raison encore indéterminée, il a alors été agressé et aspergé d'un liquide inflammable. Le feu a été mis au liquide.

Grièvement brûlé, la victime a été hospitalisée et placée dans un coma artificiel.

Les gendarmes de Bernay sont chargés de l'enquête.