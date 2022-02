La rétrospective maritime 2010 en Basse-Normandie

On a beaucoup parlé de la mer cette année sur Tendance Ouest, pour des exploits sportifs comme ce fut le cas avec les skippers bas Normand engagés sur la route du Rhum ou pour l'arrivée de la solitaire du Figaro à Cherbourg. Cette arrivée restera d'ailleurs un moment fort de l'année dans la région.

Mais la Mer c'est aussi, le pain quotidien des pêcheurs, nombreux dans notre région. Des pêcheurs qui auront vécu une année difficile à l'image des professionnels de la coquille touchés par la crise ou des conchyliculteurs touchés par la mortalité des huîtres juvéniles.

Et puis les marins, le disent souvent, la Mer est aussi l'élément de la nature le plus indomptable. Et cette année encore la mer a pris à la région quelques uns de ses marins que ce soit au large de Port en Bessin, Barfleur, Carteret ou Régnéville... Pourtant la Mer si cruelle mais si belle restera encore l'année prochaine comme l'un de nos terrain de jeu favori...