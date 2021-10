Paris (AFP). Saint Laurent? La Famille Bélier? Les nominations aux César attendues

Bertrand Bonello? Abderrahmane Sissako? Pierre Niney? Karine Viard? Qui sera dans la course pour les César 2015? L'Académie des arts et techniques du cinéma dévoilera mercredi les noms des réalisateurs, films et comédiens en lice pour ces prestigieuses récompenses, les plus importantes du cinéma français. Au total, quelque 4.225 professionnels du 7e art ont jusqu'à mardi minuit pour choisir leurs coups de coeur de 2014 parmi une liste de 636 films, dont 211 éligibles aux César du meilleur film, l'un des trophées les plus courus. La remise des précieuses statuettes créées par le sculpteur César, qui récompensent les gagnants, aura lieu le 20 février à Paris. Toutes les nominations (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleurs acteur et actrice, espoirs, prix techniques), soit cinq ou sept noms par catégorie, seront dévoilées par un huissier de justice lors d'une conférence de presse, mercredi matin, au Fouquet's à Paris. Qui sera retenu? Parmi les favoris, figurent notamment le long métrage "Saint Laurent", de Bertrand Bonello, sur la vie du couturier français, qui avait été proposé sans succès par la France pour l'Oscar du meilleur film étranger. Mais aussi "Timbuktu", d'Abderrahmane Sissako, oeuvre franco-mauritanienne sur la vie quotidienne à Tombouctou, au Mali, occupé par les islamistes, en course pour les Oscars. Sans oublier "Trois Coeurs", de Benoît Jacquot, "Sils Maria", d'Olivier Assayas, "Bande de filles", de Céline Sciamma, "Les Combattants", de Thomas Cailley Pourraient aussi être nommées les comédies à succès "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu", de Philippe de Chauveron - entrée dans le club des dix films français les plus vus dans l'Hexagone avec plus de 12 millions de spectateurs -, ou "La Famille Bélier", d'Eric Lartigau, qui caracole depuis quatre semaines en tête du box-office en France. Les César sont régulièrement accusés de délaisser la comédie populaire, mais ils réservent toujours leur lot de surprises. L'an dernier, la comédie "Les Garçons et Guillaume à table" avait raflé cinq César dont plusieurs prestigieux: meilleur film, meilleur acteur (Guillaume Gallienne), meilleur premier film, meilleure adaptation et enfin meilleur montage. Sandrine Kimberlain avait reçu celui de la meilleure actrice pour son rôle dans une autre comédie, "9 mois ferme". - Ulliel versus Niney - Pour le César du meilleur acteur, les votants devraient certainement retenir Gaspard Ulliel dans "Saint Laurent", de Bertrand Bonello, ou Pierre Niney dans le film concurrent "Yves Saint Laurent", de Jalil Lespert. Mais leurs choix pourraient également se porter sur Guillaume Canet dans "L'Homme qu'on aimait trop", d'André Téchiné, ou dans "La Prochaine fois, je viserai le coeur", de Cédric Anger. Ou encore sur Mathieu Kassovitz dans "Vie sauvage", de Cédric Kahn, ou "Un Illustre inconnu", de Matthieu Delaporte. Quant au trophée de la meilleure actrice, il pourrait notamment être disputé par Karine Viard dans "La Famille Bélier", par Juliette Binoche dans "Sils Maria", d'Olivier Assayas, ou par Adèle Haenel dans "Les Combattants", de Thomas Cailley, ou "L'Homme qu'on aimait trop". Les César des espoirs masculin et féminin pourraient de leur côté voir s'affronter Louane Emera ("La Famille Bélier"), Assa Sylla et Karidja Touré ("Bande de filles"), Lou de Laâge ("Respire"), Kévin Azaïs ("Les Combattants") ou Pierre Rochefort ("Un Beau dimanche"). Pour les aider dans leurs choix, les votants se sont vus remettre en décembre un coffret contenant des dizaines de films. Une fois les nommés annoncés, les professionnels auront un peu plus de trois semaines pour choisir les vainqueurs, lors d'un second tour de scrutin. La 40e cérémonie des César se déroulera le 20 février au Théâtre du Châtelet à Paris, retransmise en direct et en clair sur Canal+. Succédant à Cécile de France, le comédien Edouard Baer sera le maître de cérémonie, rôle qu'il avait déjà tenu en 2001 et 2002. La soirée sera présidée par Dany Boon.

