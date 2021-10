Paris (AFP). Le chômage a encore tenu François Hollande en échec en 2014

Avec 3,496 millions de chômeurs sans activité en métropole en décembre et 189.100 demandeurs d'emplois supplémentaires en 2014, le président Hollande reste en échec sur le chômage à plus de mi-mandat, les effets du Pacte de responsabilité tardant à se concrétiser. Quelque 8.100 personnes supplémentaires, sans activité, se sont inscrites à Pôle emploi au mois de décembre (+0,2%). Sur l'année, la progression du nombre des chômeurs de cette catégorie (A) a été de 5,7%, comme en 2013. En incluant les chômeurs ayant une activité réduite, 5,21 millions de personnes étaient inscrites à Pôle emploi en métropole, et 5,52 millions avec l'Outre-mer. Dans un communiqué, le ministère du Travail observe qu'"en décembre la progression ralentit", étant "deux fois inférieure à la moyenne mensuelle des douze derniers mois". Pour Eric Heyer, économiste à l'OFCE, ces résultats de décembre sont "symptômatiques" d'une "explosion" des demandeurs d'emplois avec une activité limitée, et donc des "travailleurs précaires". "Aujourd'hui, deux embauches sur trois sont des CDD de moins d'un mois, ce qui veut dire des contrats d'une semaine, deux semaines", a-t-il expliqué à l'AFP. Ces personnes "sortent des statistiques du Bureau international du travail ou de la catégorie A (sans activité) parce qu'elles vont travailler quelques heures mais elles sont tout de même demandeurs d'emploi en fin de mois". Pour l'expert, "ça fait 1,7 million de personnes qui naviguent entre chômage et emploi". Parmi les demandeurs d'emploi, les rangs des plus de 50 ans, les plus touchés, ont bondi de 10,4% sur un an. Selon M. Heyer, cette progression révèle "l'absence de politique ciblée sur eux, contrairement à ce qui est fait pour les jeunes". En effet, le nombre des jeunes demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, en hausse de 1,7% seulement sur un an, a légèrement baissé en décembre (-0,2%). - +572.500 chômeurs à mi-mandat - "Le gouvernement a mobilisé la politique de l?emploi tout au long de 2014, en particulier en faveur de ceux qui sont les plus exposés au risque d?exclusion du marché du travail", a rappelé le ministère, en citant "près de 97.000 emplois d?avenir pour les jeunes souvent peu qualifiés", "près de 310.000 contrats aidés non marchands et 48.000 marchands pour des chômeurs de longue durée ou éloignés de l?emploi". Le chômage longue durée s'amplifie : en décembre, plus de 2,4 millions de personnes étaient inscrites à Pôle emploi depuis plus d'un an (+9,3% en un an). Pour les chômeurs inscrits depuis 3 ans ou plus, la hausse atteint 19,1% sur un an. Un dossier lourd pour François Rebsamen, qui doit présenter en février "les résultats des travaux sur la lutte contre le chômage de longue durée". Pour relancer l'économie, le ministre du Travail compte notamment sur "le plein déploiement du Pacte de responsabilité et de solidarité et une amélioration de l?environnement économique qui dynamiseront l?emploi en 2015". Les premiers effets du Pacte, qui octroie 40 milliards d'euros aux entreprises d'ici à 2017 en échange de négociations dans les branches professionnelles sur l'emploi notamment, tardent toutefois à se concrétiser. A ce jour, seulement 11 accords de branches ont été conclus, couvrant 4 millions de salariés sur les 11,4 millions des 50 principales branches. La plupart des observateurs ne prévoient pas de franche embellie cette année. L'Insee tablait, dans ses prévisions publiées en décembre, prévoyait que le taux de chômage atteindrait la barre symbolique des 10% au 4e trimestre 2014 en métropole, puis 10,2% mi-2015 (10,6% Outre-mer compris).

