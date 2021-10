Rouen : une famille d’accueil pour rebondir

Une famille d’accueil apporte ses règles de vie aux jeunes ayant commis un délit et qu’elle héberge afin de faciliter leur réinsertion. Elle est indemnisée et épaulée 7j/7 et 24 h/24 par les éducateurs de l’E.P.E.



Une nouvelle chance



«L’objectif, est de leur donner des repères et de leur apprendre les actes de la vie quotidienne», précise Cécile Haye, directrice de l’EPE. C’est une formule qui porte ses fruits. Les jeunes qui bénéficient de cette prise en charge parviennent à reprendre une vie normale. Xavier L. accueille des jeunes depuis 2007. Il raconte : «Chacun est différent. Certains s’adaptent très vite, d’autres ont besoin de temps. Les gamins sont ni meilleurs, ni pires que nous. Ils arrivent dans des circonstances qui parfois n’aident pas. Je leur dis souvent que c’est une chance qui leur est offerte. Et avec le temps, on voit les changements.»

Les jeunes qui ont la chance d’être reçus réussissent. «C’est un type d’hébergement qui donne des résultats éducatifs», souligne la directrice Cécile Haye.



