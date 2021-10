Paris (AFP). Hommage de Hollande aux victimes de la Shoah à Paris, avant une visite à Auschwitz

"Conjurer la barbarie et inventer l'avenir": au Mémorial de la Shoah à Paris, François Hollande est venu mardi faire la "promesse" que "la République n'oublierait jamais" les victimes de la Shoah, annonçant un plan global de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le chef de l'Etat s'exprimait à l'occasion du 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, où il devait se rendre dans l'après-midi, trois semaines après les attentats jihadistes dans lesquels quatre juifs ont été tués. "Je vous fais cette promesse: la République française n'oubliera jamais": les mots du président résonnent dans la cour du Mémorial, prononcés à quelques mètres à peine du Mur des noms, ces murailles qui portent les noms de 76.000 hommes, femmes et enfants juifs déportés de France entre 1942 et 1944. Devant lui notamment plusieurs dizaines d'anciens déportés. M. Hollande venait de se recueillir dans la crypte et de laisser ces mots dans le livre d'or: "L'?uvre du mémorial est essentielle pour notre temps. Ici la mémoire se conjugue à la réflexion pour conjurer la barbarie et inventer l'avenir". "Vous, Français de confession juive, votre place est ici chez-vous. La France est votre patrie", ajoute-t-il. Dans le parterre d'invités se trouvaient le grand rabbin de France Haïm Korsia et d'autres représentants du la communauté juive, dont le président du Crif Roger Cukierman. Manuel Valls, l'ancien Premier ministre François Fillon, la ministre de la Culture Fleur Pellerin, le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone étaient aussi présents. La France compte entre 500.000 et 600.000 juifs, soit la première communauté juive d'Europe et la troisième dans le monde après Israël et les Etats-Unis. "La hausse des actes antisémites est depuis plusieurs années une réalité insupportable", ajoute le président, alors que le Conseil représentatif des institutions juives de France a publié mardi des chiffres montrant que le nombre des actes antisémites a doublé (+101%) en 2014 par rapport à 2013 en France, avec même une augmentation de 130% des actes avec violences physiques. - Lycéens 'passeurs de l'histoire' - Face à cela, François Hollande a annoncé que le gouvernement présenterait "d?ici la fin du mois de février un plan global de lutte contre le racisme et l?antisémitisme". "Sécurité", "transmission" vers les jeunes générations et "régulation du numérique" seront les principes de ce plan. Côté sanctions, il a souhaité la généralisation de la caractérisation raciste et antisémite comme circonstance aggravante d?un délit, et la volonté de sortir la répression de la parole raciste et antisémite du droit de la presse pour l'intégrer au droit pénal général". Des peines alternatives à valeur pédagogique exemplaire seront prononcées. L'histoire de la Shoah, déjà au programme de CM2, de la 3ème et la 1ère, devra "être enseignée partout, sans aucune restriction" et le concours national de la Résistance et de la déportation sera élargi à davantage d'élèves. Pourfendant la théorie du complot et le négationnisme, M. Hollande a plaidé pour une action "au niveau européen et même international pour qu'un cadre juridique puisse être défini et que les plateformes internet qui gèrent les réseaux sociaux soient mises devant leurs responsabilités, et que des sanctions soient prononcées en cas de manquements". Le chef de l'Etat s'était auparavant entretenu avec cinq anciens déportés et cinq lycéens qui travaillent sur les lieux de mémoire, dans la "salle du Mémorial des enfants", où sont affichés près de 3.000 portraits d'enfants et adolescents juifs déportés depuis la France. L'un des rescapés, Raphaël Esrail, né en 1925, président de l'Union des déportés d'Auschwitz, raconte sa déportation, le typhus, la Libération, réprimant des sanglots. Les adolescents raconteront ensuite que leurs yeux piquaient. "On est la dernière génération qui avons la chance d'avoir un témoignage de personnes qui ont vécu" la Shoah, a dit à l'AFP l'un des lycéens, Charles Combes, qui se voit comme un "passeur de l'histoire". "Continuez !" leur a lancé François Hollande.

