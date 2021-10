Le Havre : un individu interpellé pour vol par effraction

C'est la Brigade Anti-Criminalité qui intervient ce lundi 26 janvier rue Massenet au Havre. Sur les lieux, la victime indique avoir mis en fuite l'auteur du vol par effraction. Les policiers décident alors de patrouiller dans le secteur et constatent la présence d'un individu qui correspond au signalement, cours Layafette.

A la vue des policiers, l'individu se débarrasse d'objets. Il est interpellé et les objets sont récupérés. Il s'agissait de tournevis et de bijoux, appartenant à la victime. L'homme, âgé de 19 ans et demeurant au Havre, a été placé en garde à vue.