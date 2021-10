Musique à Caen : Financez le premier EP de Gandi Lake

Gandi Lake, groupe phare de la scène régionale, souhaite publier en mars 2015 son premier EP qui sera enregistré aux côté de Peter Bannier (Gomina) et Nico Brusq (Labo Télémaque). Au cœur de cette formation bas-normande, on retrouve Arthur le batteur de Granville mais aussi Fred le guitariste de Goodbye Horses et Adrien de Goldwave aux claviers. Cyril à la basse et Colorado au chant viennent compléter l'équipe. Surfant sur une pop anglo-saxonne, ce quintet offre des sonorités sauvages et mélancoliques, à mi-chemin entre les échos 70’s de Pink Floyd, et l’orientalisme psychédélique de Ravi Shankar.

Les artistes caennais ont besoin des internautes pour produire ce nouvel EP grâce à la plateforme de financement participatif "Kisskissbankbank", l'objectif étant de recueillir 1500€.

Soutenez le financement du Premier EP de Gandi Lake en cliquant ici.