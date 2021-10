Melbourne (AFP). Open d'Australie: Berdych rebat les cartes en étrillant Nadal

Tomas Berdych a frappé fort en martyrisant sa bête noire Rafael Nadal mardi à Melbourne pour accéder aux demi-finales de l'Open d'Australie où il fait désormais figure d'épouvantail, emboîtant le pas à Maria Sharapova, impitoyable avec Eugenie Bouchard. En balayant Nadal en trois sets 6-2, 6-0, 7-6 (7/5), le Tchèque, 7e mondial, a rebattu les cartes dans un tournoi déjà amputé d'une autre star, Roger Federer, éliminé lui dès le troisième tour. Son succès est des plus inattendus car il restait sur dix-sept défaites d'affilée contre le Majorquin, qu'il n'avait plus battu depuis 2006 à Madrid. Jamais dans l'histoire de l'ère Open (depuis 1968), un tennisman n'avait autant souffert contre un même joueur. "J'étais prêt pour ça et j'ai très bien appliqué mon plan de jeu pendant trois sets", a expliqué Berdych, battu l'an passé en demi-finales par le Suisse Stan Wawrinka. A l'intersaison, le Tchèque avait décidé de changer d'entraîneur pour franchir un cap en remportant enfin un tournoi majeur, lui qui avait échoué en finale de Wimbledon en 2010 face à Nadal. Éconduit par le légendaire Ivan Lendl, le Tchèque avait jeté son dévolu sur l'Espagnol Dani Vallverdu, ancien préparateur physique d'Andy Murray, qu'il pourrait retrouver en demi-finale si l'Ecossais bat dans le soirée l'Australien Nick Kyrgios. Berdych semble avoir récolté, en accéléré, les fruits du travail entrepris avec son nouvel entraîneur. Relâché et décomplexé, il a pulvérisé Nadal qui n'a soutenu la comparaison que lors du dernier set. Berdych a eu tellement la main lourde qu'il s'est payé le luxe d'inscrire neuf jeux d'affilée entre la fin du premier set et le début du troisième. Un zéro pointé dans une manche, cela n'était arrivé que deux fois à Nadal en Grand Chelem, contre Roger Federer à Wimbledon en 2006 (finale) et face à Andy Roddick en 2004 à l'US Open (deuxième tour). "Je n'ai pas mis la bonne intensité et n'ai pas trouvé le bon rythme face à un adversaire qui était meilleur que moi aujourd'hui", a estimé le Majorquin, qui était arrivé dans le flou à Melbourne après une année 2014 minée, encore, par des problèmes physiques. - Sharapova impitoyable - Il n'avait disputé que sept matches lors de la deuxième moitié de la saison, ralenti par une blessure au poignet droit et une opération de l'appendicite. Sa défaite dès son entrée en lice à Doha début janvier pour sa reprise, face au modeste allemand Michael Berrer, ne l'avait pas rassuré. A Melbourne, le N.3 mondial était passé tout prêt de la contre-performance au deuxième tour face à l'Américain Tim Smyczek, 112e. Mais il avait donné l'impression de monter en puissance ensuite, avant d'être balayé par Berdych. La Russe Maria Sharapova est, elle, encore montée en régime. Avant l'entrée en piste de Nadal et Berdych, la "Tsarine" a renvoyé à ses études la jeune et ambitieuse Canadienne Eugenie Bouchard (6-3, 6-2) pour s'offrir une dix-neuvième demi-finale d'un Grand Chelem. - La surprise Makarova - La Québécoise, incarnation à 20 ans de la relève du tennis féminin, lui avait donné du fil à retordre à Roland-Garros mais cette fois-ci "Masha" s'est montrée sans pitié. "Elle jouait vraiment très bien jusqu'ici en étant en pleine confiance et agressive. Mais aujourd'hui, j'ai fait du très bon boulot en réussissant à la faire douter", s'est félicitée Sharapova, qui détrônera l'Américaine Serena Williams du sommet mondial si elle remporte un sixième trophée majeur à Melbourne. Elle partira plus que jamais favorite en demies contre sa compatriote Ekaterina Makarova, 11e mondiale, qu'elle a toujours battue en cinq matches. Sharapova devra toutefois se méfier car sa prochaine adversaire ne cesse de s'améliorer au fil des tours et n'a toujours pas lâché un set depuis le début du tournoi. A la surprise générale, elle a balayé la N.3 mondiale Simona Halep en deux sets (6-4, 6-0), confirmant les progrès accomplis, en 2014, année de sa première demi-finale majeure, à l'US Open.

